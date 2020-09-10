Даниил Медведев описал Андрея Рублёва в пяти словах

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США с соотечественником Андреем Рублёвым описал своего соперника.
«Описать Рублёва в трёх словах? Добрый, чуткий, весёлый, крутой игрок. Пять слов получилось», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Даниил также оценил игру Андрея: «Должен признать, Андрей играл очень круто. Я немного не ожидал по тактике, как он будет играть. Он действительно всё круто делал. Хотя и я сейчас нахожусь в хорошей форме. В матче был только один брейк. Но это был всего лишь второй сет. В первой партии он вёл игру, мог забирать сет. Не повезло, но это теннис. Например, мы видим ситуацию с Джоковичем. У него там был сетбол. Карреньо-Буста зацепил линию, а сказали „аут“. Если бы там был аут, то, может, ничего бы не было».
Новак Джокович в конце первого сета матча с Каренно-Бустой был дисквалифицирован за попадание мячом в линейного судью.
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