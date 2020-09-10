Ольховский: Медведев может проиграть только из-за того, что начнёт пороть что-то от себя

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

«Медведев очень понравился, как и сама игра. Матч был на высоком темпе, с небольшим количеством ошибок, особенно в сравнении с первыми кругами. Проиграл ли Рублёв матч из-за того самого тай-брейка в первом сете? Да, но это если рассматривать данный матч. В других подобных встречах бывало, что люди вытаскивали победу. Всё-таки матч состоит из пяти сетов», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ольховский также рассказал об ожиданиях от встречи Медведева с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале.

«Если я не ошибаюсь, Медведев и Тим оба не проиграли ни одного сета. Главное — выиграть следующий матч, а не думать о сетах. Лучше сет проиграть, но выйти в финал. Я слышал, что многие называют матч Медведева и Тима скрытым финалом, но я бы так не сказал. Зверев может оказать сопротивление в финале, на счёт Карреньо-Бусты не знаю. Финал есть финал. Зверев выигрывал восьмёрку в Лондоне, а Тим с Медведевым были в финале „Большого шлема“. Психологически к финалу все готовы.



Если говорить о минусах Медведева, то я их особо не вижу. Он может проиграть только из-за того, что начнёт пороть что-то от себя, именно в эмоциональном плане», — отметил Ольховский.