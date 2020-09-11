Бушар: мне была нужна амнезия, чтобы забыть второй сет матча с Кузнецовой

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу в матче с лидером посева россиянкой Светланой Кузнецовой во втором круге турнира в Стамбуле со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:2. Во второй партии Эжени вела 4:1 и не реализовала три матчбола.
«Это было невероятно тяжело в психологическом плане. Я просто старалась не думать о том, что упустила преимущество во втором сете, блокировала эти мысли. Если бы я думала об этом, то расстроилась и разозлилась бы. Это бы мне не помогло. Я в буквальном смысле нуждалась в амнезии, чтобы забыть второй сет.
Я блокировала мысли об упущенных матчболах, но злость осталась. Это была спокойная злость. Такое состояние мотивировало меня. После такого провала я хотела всё сделать правильно", — цитирует Бушар официальный сайт тура.
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