Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фабио Фоньини: Маррей выокомерен, на корте мы ненавидим друг друга

Фабио Фоньини: Маррей выокомерен, на корте мы ненавидим друг друга
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал об отношении к трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею.

«Мы с Марреем никогда не ладили. Мы горячие головы и очень быстро выходим из себя. На корте мы ненавидим друг друга. Энди Маррей с юных лет очень высокомерен. Он выполняет „свечки“, смэши и другие подобные удары, чтобы посмеяться над тобой», — приводит слова Фоньини Tennis World USA со ссылкой на его книгу «Warning. My life between the lines».

На минувшей неделе стало известно, что Маррей получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции. Фабио вошёл в состав участников грунтового турнира «Большого шлема» по рейтингу. Матчи основной сетки в Париже стартуют 27 сентября.

Энди Маррей: 3,5 года назад пятисетовый полуфинал «Ролан Гаррос» приговорил моё бедро
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020