Фабио Фоньини: Маррей выокомерен, на корте мы ненавидим друг друга
Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал об отношении к трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею.
«Мы с Марреем никогда не ладили. Мы горячие головы и очень быстро выходим из себя. На корте мы ненавидим друг друга. Энди Маррей с юных лет очень высокомерен. Он выполняет „свечки“, смэши и другие подобные удары, чтобы посмеяться над тобой», — приводит слова Фоньини Tennis World USA со ссылкой на его книгу «Warning. My life between the lines».
На минувшей неделе стало известно, что Маррей получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции. Фабио вошёл в состав участников грунтового турнира «Большого шлема» по рейтингу. Матчи основной сетки в Париже стартуют 27 сентября.
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