Новак Джокович высказал мнение о мячах для игры на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение о мячах Wilson, которыми с этого года играют на «Ролан Гаррос».



«Согласен, мячи и правда тяжёлые, но тут ещё погода сказывается. Уже почти октябрь, очень холодно, грунт тоже непривычно тяжёлый и влажный. Это всё влияет на мяч. Очень сложно сказать, тяжёлый ли мяч в принципе или потому что мы играем в таких медленных и тяжёлых условиях», — приводит слова Джоковича AFP.



Ранее на тяжесть и медлительность новых мячей для «Ролан Гаррос» пожаловался «король грунта» — испанец Рафаэль Надаль. Он тоже отметил, что грунтовое покрытие парижских кортов в этом году холодное и медленное.

«Ролан Гаррос» в 2020 году из-за пандемии коронавируса был перенесён и пройдёт с 27 сентября по 12 октября в Париже.