Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Новак Джокович высказал мнение о мячах для игры на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович высказал мнение о мячах для игры на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение о мячах Wilson, которыми с этого года играют на «Ролан Гаррос».

«Согласен, мячи и правда тяжёлые, но тут ещё погода сказывается. Уже почти октябрь, очень холодно, грунт тоже непривычно тяжёлый и влажный. Это всё влияет на мяч. Очень сложно сказать, тяжёлый ли мяч в принципе или потому что мы играем в таких медленных и тяжёлых условиях», — приводит слова Джоковича AFP.

Ранее на тяжесть и медлительность новых мячей для «Ролан Гаррос» пожаловался «король грунта» — испанец Рафаэль Надаль. Он тоже отметил, что грунтовое покрытие парижских кортов в этом году холодное и медленное.

«Ролан Гаррос» в 2020 году из-за пандемии коронавируса был перенесён и пройдёт с 27 сентября по 12 октября в Париже.

Надаль: меня всегда можно было обыграть на грунте. Джокович и сам не раз это делал
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020