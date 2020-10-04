159-я ракетка мира сенсационно обыграла Бертенс и вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка 159-я ракетка мира Мартина Тревизан неожиданно вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В двух сетах она обыграла пятую ракетку соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Тревизан выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Бертенс 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Тревизан поспорит с другой сенсацией турнира — полькой Игой Свёнтек, которая не оставила шансов первой ракетке соревнований Симоне Халеп из Румынии.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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