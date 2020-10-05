Петра Квитова прокомментировала победу над Чжан Шуай в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу (6:2, 6:4) над китаянкой Чжан Шуай в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.

«Это был отличный поединок. Повезло, что мы играли под крышей. Это был очень сложный, тяжёлый матч. Она очень хорошо подавала, играла агрессивно. Счастлива, что смогла выиграть, даже несмотря на проигранную подачу при счёте 5:2. Очень довольна результатом», — приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Квитова поборется с немкой Лаурой Зигемунд, которая обыграла Паулу Бадосу из Испании.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.