Квитова в седьмой раз в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»

Чешская теннисистка Петра Квитова, победившая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» немку Лауру Зигемунд, в седьмой раз в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Квитова во второй раз в карьере вышла в полуфинал “Ролан Гаррос». Предыдущий выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции датируется 2012 годом.

В финале «мэйджоров» Квитова играла трижды: дважды на Уимблдоне и ещё раз — на Australian Open. После «Ролан Гаррос» Квитова гарантированно поднимется на восьмую строчку рейтинга WTA.

За путёвку в финал Квитова поспорит с победителем матча Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США). Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).