Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Квитова — о выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос»: ужасно нервничала перед матчем с Зигемунд

Квитова — о выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос»: ужасно нервничала перед матчем с Зигемунд
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала она обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:3.

«Горжусь тем, как сыграла сегодня. С того момента, как сегодня проснулась, я ужасно нервничала. Понимала, что за каждый розыгрыш в игре придётся бороться до последнего. Лаура — тяжёлый соперник с очень разнообразным арсеналом ударов и приёмов. Ну и не стоит забывать, что мы играли в четвертьфинале мэйджора — тут всегда нервы выходят на первый план.

Тем не менее я довольна всем — тем, как я справилась психологически, и, конечно, своей игрой», — цитирует Квитову официальный сайт WTA.

За путёвку в финал Квитова поспорит с американкой Софьей Кенин. Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Петра Квитова: выход в полуфинал «Ролан Гаррос» для меня очень важен
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020