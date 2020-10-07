Квитова — о выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос»: ужасно нервничала перед матчем с Зигемунд

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала она обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:3.



«Горжусь тем, как сыграла сегодня. С того момента, как сегодня проснулась, я ужасно нервничала. Понимала, что за каждый розыгрыш в игре придётся бороться до последнего. Лаура — тяжёлый соперник с очень разнообразным арсеналом ударов и приёмов. Ну и не стоит забывать, что мы играли в четвертьфинале мэйджора — тут всегда нервы выходят на первый план.



Тем не менее я довольна всем — тем, как я справилась психологически, и, конечно, своей игрой», — цитирует Квитову официальный сайт WTA.

За путёвку в финал Квитова поспорит с американкой Софьей Кенин. Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.