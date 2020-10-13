Донской: Хачанов, Медведев и Рублёв — будущее мирового тенниса

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о своих соотечественниках Карене Хачанове, Данииле Медведеве и Андрее Рублёве. Сейчас Медведев и Рублёв находятся в топ-10 рейтинга ATP. Ранее там же находился Хачанов, но в итоге выпал из первой десятки.

«Буду ли они втроём в топ-10? Я не сомневаюсь в этом. У ребят всё для этого есть. Точнее у двух из них это уже случилось, у Карена это уже было. Он первым попал в десятку. Надеюсь, что они будут втроем в топ-10 одновременно. Карен вернётся в десятку. Моё мнение: пик Андрея ещё не настал. Ни пик рейтинга, ни игры, ни уровня. Я думаю, что вы ещё увидите его взлёты. Думаю, что эти ребята – это не будущее российского тенниса, это будущее мирового тенниса. Я их хорошо знаю, слежу за их игрой. У них такой теннис, который на голову выше, чем у многих других ребят», — приводит слова Донского пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.