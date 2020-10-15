В. Камельзон — о ситуации с Куэрри: объясняю такие подвиги отсутствием мозгов

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус. Он должен был сыграть на турнире в Санкт-Петербурге.

«Кроме возмущений, никаких эмоций нет. Мы со всех стран приняли игроков, их команды: тренер, массажист или психолог. Есть регламент, который установлен для всех. Все ведут себя прилично, понимая, что нельзя болтаться где не надо, нужно быть в отеле. Всё организовано на высоком уровне. Правильно сказала Наталия Александровна, что другим игрокам это будет примером. Закон нарушать нельзя. Незнание закона не освобождает от ответственности. Все были предупреждены: надо носить маски, перчатки, мыть руки. Даже арену разделили на зоны, туда не может зайти никто, кроме игроков. Нельзя вести себя вольно. Девиз нашей команды и руководства турнира — здоровье людей. Иногда в этом вопросе мы бываем даже жёсткими, на нас обижаются, но это личное дело каждого. Главное, чтобы никто не заболел. А то, что сделал американец… Два дня держал дверь закрытой. Мы же не могли её сломать. А потом втайне уехал и сейчас будет развозить вирус.



Хорошо, что Куэрри не заразил никого. Непонятно, где он заразился. Мы ему дали лучший номер в отеле на семью, создали все условия, чтобы человек мог подлечиться. Я объясняю такие подвиги отсутствием мозгов из-за интернета, телефонов. Надо понимать всё головой, сердцем и мозгами. Куэрри не дал показать себя врачам. Нужно же отвечать и за окружающих людей.



Надеюсь, что с Куэрри всё будет в порядке. Желаю ему и его семье здоровья. И чтобы вирус они никому не передали», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?