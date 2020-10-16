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Петра Квитова досрочно завершила сезон

Петра Квитова досрочно завершила сезон
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая ранее отказалась от выступления на турнире в Остраве (Чехия), приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом двукратная чемпионка Уимблдона сообщила на своей странице в «Твиттере».

«Вот и настал конец моего сезона в 2020 году. Хочу сказать вам всем большое спасибо. Это был трудный год для всех, и мы можем только надеяться, что 2021-й будет лучше. Несмотря на то что 2020 год был трудным, я почерпнула из него много нового — это помогло мне иначе взглянуть на многие вещи и понять, что же на самом деле важно в нашей жизни.

С нетерпением жду спокойного межсезонья, а уже потом — увидеть всех вас в 2021 году», — написала теннисистка.

В настоящее время Квитова является восьмой ракеткой мира. В этом сезоне она провела 26 официальных матчей, в которых одержала 20 побед. Трофеев 30-летняя теннисистка не завоёвывала.

На завершившемся «Ролан Гаррос» Квитова завершила выступление на полуфинальной стадии соревнований, проиграв чемпионке Australian Open 2020 Софье Кенин.

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