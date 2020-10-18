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Хачанов стартует на турнире в Антверпене со второго круга

Хачанов стартует на турнире в Антверпене со второго круга
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия). Первый номер посева бельгиец Давид Гоффен, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), россиянин Карен Хачанов (3) и Григор Димитров из Болгарии (4) стартуют со второго раунда.

Канадец Милош Раонич (5) в первом круге сыграет со словенцем Аляжем Бедене, серб Душан Лайович (6) — с американцем Фрэнсисом Тиафо, представитель США Тэйлор Фритц (7) — с соотечественником Рэйлли Опелкой, австралиец Алекс де Минор (8) — с французом Ришаром Гаске.

Ранее стало известно о снятии с соревнований россиянина Андрея Рублёва, который сегодня, 18 октября, сыграет в финале St. Petersburg Open.

Турнир в Антверпене пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

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