Хачанов стартует на турнире в Антверпене со второго круга

Состоялась жеребьёвка турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия). Первый номер посева бельгиец Давид Гоффен, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), россиянин Карен Хачанов (3) и Григор Димитров из Болгарии (4) стартуют со второго раунда.



Канадец Милош Раонич (5) в первом круге сыграет со словенцем Аляжем Бедене, серб Душан Лайович (6) — с американцем Фрэнсисом Тиафо, представитель США Тэйлор Фритц (7) — с соотечественником Рэйлли Опелкой, австралиец Алекс де Минор (8) — с французом Ришаром Гаске.



Ранее стало известно о снятии с соревнований россиянина Андрея Рублёва, который сегодня, 18 октября, сыграет в финале St. Petersburg Open.



Турнир в Антверпене пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

Рубен Бемельманс из-за коронавируса не сыграет на домашнем турнире в Антверпене