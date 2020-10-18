Хачанов стартует на турнире в Антверпене со второго круга

Состоялась жеребьёвка турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия). Первый номер посева бельгиец Давид Гоффен, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), россиянин Карен Хачанов (3) и Григор Димитров из Болгарии (4) стартуют со второго раунда.
Канадец Милош Раонич (5) в первом круге сыграет со словенцем Аляжем Бедене, серб Душан Лайович (6) — с американцем Фрэнсисом Тиафо, представитель США Тэйлор Фритц (7) — с соотечественником Рэйлли Опелкой, австралиец Алекс де Минор (8) — с французом Ришаром Гаске.
Ранее стало известно о снятии с соревнований россиянина Андрея Рублёва, который сегодня, 18 октября, сыграет в финале St. Petersburg Open.
Турнир в Антверпене пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.
- 18 октября 2020
-
12:03
-
11:39
-
10:59
-
09:26
-
00:41
-
00:19
- 17 октября 2020
-
23:55
-
23:31
-
22:42
-
22:25
-
21:18
-
20:48
-
19:47
-
19:00
-
18:07
-
17:48
-
17:00
-
16:50
-
16:23
-
16:08
-
15:32
-
14:46
-
14:46
-
13:27
-
12:34
-
12:00
-
11:12
-
10:25
-
09:51
-
09:51
-
09:25
-
00:59
-
00:21
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:15