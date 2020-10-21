Дженкинс: после неудачного удара ты знаешь, что Федерер с тобой сделает

Американский теннисист Сковиль Дженкинс, проигравший Роджеру Федереру в первом круге Открытого чемпионата США 2007 года со счётом 3:6, 2:6, 4:6, рассказал, каким ему запомнилось противостояние со швейцарцем.

«В матче с ним ты всегда оказываешься под давлением. Например, если я что-то не сделаю, то он точно выполнит прекрасный кросс, удар с форхенда по линии или короткий резаный удар. В матче Роджером ты чувствуешь, что он может привести тебя в замешательство.

С ним ты словно играешь в шахматы на корте, он всегда оказывается на шаг впереди, и ты это знаешь. Каждый его удар — это подготовка к следующему удару. Если ты выполняешь удар недостаточно хорошо, то уже знаешь, что он сделает с тобой. Я миллион раз по телевизору видел, как он делал это. Он переигрывает тебя, он всегда впереди", — цитирует Дженкинса Tennis Head.