529-я ракетка мира с Украины — о матче с Тимом в Вене: испытал небольшой шок

Украинский теннисист Виталий Сачко, располагающийся на 529-й строчке рейтинга АТР, поделился эмоциями от выступления на турнире категории АТР 500 в Вене (Австрия).
Сенсационно обыграв в квалификации Пьер-Юга Эрбера, он проиграл в матче за выход в основную сетку, однако всё же попал в неё в качестве лаки-лузера. В первом круге он уступил второму сеяному из Австрии Доминику Тиму — 4:6, 5:7.
«Когда после «фьючерсов» попадаешь в эту среду, испытываешь небольшой шок. Здесь ты просто концентрируешься на своей игре, ни о чём больше не думаешь, а за тебя всё решают организаторы: с кем тренироваться, как добраться до отеля, где поесть. В этом плане организация на высочайшем уровне, не могу сказать ни единого плохого слова. А что касается «фьючерсов»… Человек ко всему привыкает. У меня опять будет лёгкий шок, когда вернусь на эти турниры, но через это нужно пройти, если я хочу дорасти до уровня ATP.
Сейчас я очень доволен, что мне удалось пробиться и получить такой опыт. Было много эмоций: как позитивных, так и обидных, как после финала квалификации. Но для меня это бесценный опыт, ведь я поиграл с такими ребятами. В Вене собрались лучшие в мире теннисисты. Надеюсь, этот опыт поможет мне в дальнейших турнирах и я смогу подняться в рейтинге», — цитирует Сачко «Большой теннис Украины».
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