Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Австралии Алекса де Минора (16) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Даниил 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, получившим шестой номер посева. В случае победы Диего впервые в карьере квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне (Великобритания). Даниил ранее гарантировал себе участие в этих соревнованиях.

Париж. 3-й круг
05 ноября 2020, четверг. 14:35 МСК
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020