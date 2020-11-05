Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Австралии Алекса де Минора (16) со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Даниил 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, получившим шестой номер посева. В случае победы Диего впервые в карьере квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне (Великобритания). Даниил ранее гарантировал себе участие в этих соревнованиях.