Медведев: в первом сете матча с де Минором я играл хорошо, но он — ещё лучше

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция). В трёх партиях он обыграл Алекса де Минора из Австралии — 5:7, 6:2, 6:2.
«Первая партия была действительно очень тяжёлой, и это при том, что я играл неплохо, — просто Алекс показал ещё более высокий уровень тенниса.
Что касается второго и третьего сетов, то их сценарий был идентичным — я рано брейковал, после чего оказывал на Алекса давление подачей. Оформляя брейк, я становился более уверенным в себе, и это помогало», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.
Следующим соперником Даниила станет представитель Аргентины Диего Шварцман.
«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
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