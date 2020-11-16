Камельзон — о поражении Рублёва: для игры с Надалем это не позорный счёт

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Андрея Рублёва в дебютном матче россиянина на Итоговом чемпионате АТР с Рафаэлем Надалем со счётом 3:6, 4:6.

«Все любители тенниса надеялись на то, что Рублёв сумеет хорошо сыграть в этой восьмёрке. К сожалению, старт по жребию пришёлся на Надаля. Рублёв его ещё ни разу не проходил. Вчера соперник был очень собранным, Андрей же волновался. Возможно, Рублёву пока не хватило мастерства, чтобы обыграть Надаля. Борьба была, игра очень интересная, все ждали перелома матча.



Для игры с Надалем это не позорный счёт. Рублёв показал, что всё запланированное сделать пока не получилось. Почему мы считаем, что Андрей должен выйти и сразу обыграть вторую ракетку мира? Надеюсь, что дальше у Рублёва всё получится. Он владеет хорошей техникой, пониманием игры, не сдаётся и никого не боится», — рассказал Камельзон корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.