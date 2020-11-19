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Андрей Рублёв — Доминик Тим. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Андрей Рублёв — Доминик Тим. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне
Теннис / ATP 0

Сегодня, 19 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встречаются россиянин Андрей Рублёв и представитель Австрии Доминик Тим. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

По личным встречам счёт ничейный — 2-2. Доминик обыграл Андрея в 2017 году на турнире в Вене и в 2018-м — на «Мастерсе» в Монте-Карло. Затем два матча выиграл Рублёв — в Гамбурге (2019) и Вене (2020).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в Лондоне.

В первом туре Рублёв проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, а во втором — греку Стефаносу Циципасу. Тим обыграл Циципаса и Надаля и обеспечил себе место в полуфинале турнира. Рублёв потерял шансы на выход из группы.

Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
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