Маррей — о матче Рублёв—Тим: мы видим побочный эффект группового турнира
Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о матче россиянина Андрея Рублёва с австрийцем Домиником Тимом в рамках третьего тура Итогового чемпионата АТР.
«Мы видим побочный эффект группового турнира. Когда одному из соперников ничего не нужно, от этого страдает теннис», — приводит слова Маррея журналист Энрико Мария Рива в своём «твиттере».
27-летний австриец выиграл US Open в сезоне-2020, что стало его первой победой на турнирах серии «Большого шлема». Доминик Тим в последнем матче на Итоговом чемпионате АТР проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6 5:7, но всё равно пробился в плей-офф турнира. Одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата, Рублёв вылетел из соревнований.
Доминик Тим поздравил Андрея Рублёва с потрясающим сезоном
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