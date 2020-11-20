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«5 лет. Полёт нормальный». Елена Веснина опубликовала фотографию с мужем

«5 лет. Полёт нормальный». Елена Веснина опубликовала фотографию с мужем
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина опубликовала фотографию с мужем в честь пятой годовщины свадьбы.

«5 лет. Полёт нормальный», — написала Веснина в своём «инстаграме».

Фотографию можно увидеть в «инстаграме» Весниной.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Веснина закончила спортивную карьеру в 2020 году. За период выступлений на турнирах WTA побеждала трижды в одиночном разряде: в Истбурне и Хобарте в 2013 году и на турнире в Индиан-Уэллсе в 2017-м. Веснина трижды побеждала на турнирах «Большого шлема» в парном разряде: «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open в 2014-м и Уимблдон в 2017 году. Также является олимпийской чемпионкой в парном разряде. Елена Веснина — заслуженный мастер спорта России.

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