Надаль: Australian Open? Кто мы такие, чтобы решать за австралийцев, что для них хорошо?

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал неопределённость в проведении Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. Из-за новых ограничений, введённых правительством Австралии, пока не известно, состоится ли турнир в заранее утверждённые сроки.
«Понятия не имею, что в итоге случится. Нам лишь остаётся ждать решения правительства. ATP в этой ситуации фактически беспомощна. Да и вообще, кто мы такие, чтобы влиять на то, что австралийцы считают правильным?
Нужно просто сохранять терпение в ожидании результата и проявлять максимальную гибкость — нынешняя ситуация очень непростая абсолютно для всех.
Надеюсь, совсем скоро все проблемы решит вакцина. В этом случае и теннис сможет вернуться в нормальное русло», — цитирует Надаля официальный сайт ATP Finals.
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