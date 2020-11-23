Гендиректор «Зенита» оценил выступление Даниила Медведева на ATP Finals

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился мнением о победе 24-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP над австрийцем Домиником Тимом.

«Потрясающая игра и волевая победа нашего теннисиста. Казалось бы, Тим контролирует игру, но Даниил показал не только технику, но и характер, такие победы без характера не достаются.

Хочется поздравить наш теннис — впервые за долгие годы два теннисиста играли в Итоговом турнире, Медведев победил. Приятно, что в этом году он играл у нас на турнире в Петербурге, а в прошлом – побеждал», — приводит слова Александра Медведева ТАСС.

Напомним, что в решающем матче Медведев победил австрийского теннисиста со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.