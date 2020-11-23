Марат Сафин — Даниилу Медведеву: поздравляю! Красава!

Бывший российский теннисист Марат Сафин поздравил Даниила Медведева с завоеванием титула на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале уроженец Москвы одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Поздравляю! Красава!» — написал Сафин в комментарии к посту Медведева в «Инстаграме».

Даниил впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP. Он завершит сезон на четвёртой строчке рейтинга ATP.

Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005 года, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру россиянин закончил в 2009 году. В 2016 году Сафин был введён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Он стал первым россиянином, включённым в Зал славы.