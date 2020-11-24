Даниил Медведев: после победы на Итоговом чемпионате спал всего часа два

Триумфатор Итогового чемпионата АТР в Лондоне Даниил Медведев рассказал о том, что происходило ночью после финала соревнований, где российский теннисист выиграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

«Спал не особо долго. Много всего сейчас происходит. Во-первых, мне нужно было ответить на большинство сообщений поддержки, что, безусловно, требует некоторого времени после такой большой победы, как эта. Также мне удалось поиграть немного в Formula 1 (Игра для Sony PlayStation. — Прим.ред.) здесь в гостинице.

Это была занятая ночь! Праздновали с тренером победу после игры, делали все «медийные» штуки, поэтому мне кажется, что я спал всего где-то два", — сказал Медведев в интервью с пресс-службой турнира после победы на Итоговом чемпионате.