Сафин — о матче Рублёва с Циципасом: надо дать Андрею подзатыльник

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал игру Андрея Рублёва в сезоне-2020, а также выступление российского теннисиста на Итоговом чемпионате АТР. Вторая ракетка России выиграл один матч из трёх на групповой стадии и не смог выйти в полуфинал турнира.
«Андрей — джуниор и останется им. Язык не поворачивается назвать его иначе. Значат ли что-то его победы в этом году? Если по правде, то ничего не значит. Вот выиграл он 5 турниров, но это не «Мастерсы», это не «Большие шлемы». Новак выиграл меньше, но закончил первым. Андрею нужно переключиться и играть на крупных турнирах. У него какие-то затыки начинаются, хотя всё для победы есть. Он может обыгрывать многих, нужно выходить в полуфиналы и финалы «Больших шлемов», чтобы быть в первой тройке.
Поражение от Циципаса? Надо подзатыльник дать ему за это. Он сам знает, что отпустил. У него есть богатый арсенал, физика хорошая, на ногах лёгкий. Он понимает, о чём я говорю. Он играет-играет — затмение. Мы с ним скоро в баню пойдём, я ему всё скажу. Мы постоянно общаемся, подсказываю ему. Андрею нужно научиться не ломаться в стрессовых ситуациях.
Победа над Тимом на Итоговом? Вряд ли он откажется от 150 тысяч долларов. Ты уже не нервничаешь и можно махать и обыграть всех. Вообще, многие люди не понимают, что такое профессиональный спорт. Спорт высших достижений — это не научиться бить с разных рук и пойти играть, а то, как ты долго можешь выдерживать стрессовую ситуацию", — сказал Сафин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».
Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству завоёванных титулов — он выиграл 5 турниров АТР.
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