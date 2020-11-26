Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хуан-Мартин дель Потро — Диего Марадоне: для меня ты будешь вечно живым

Хуан-Мартин дель Потро — Диего Марадоне: для меня ты будешь вечно живым
Теннис / ATP 0

Чемпион Открытого чемпионата США 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на известие о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Я чувствую, что ты возвращаешься в место, которое принадлежит тебе, в рай. Для меня ты будешь вечно живым. Покойся с миром», — написал дель Потро в своём «твиттере».

О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Дель Потро в августе перенёс третью операцию на колене.

Марат Сафин — о Диего Марадоне: покойся с миром, гений-легенда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020