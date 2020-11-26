Хуан-Мартин дель Потро — Диего Марадоне: для меня ты будешь вечно живым
Чемпион Открытого чемпионата США 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на известие о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.
«Я чувствую, что ты возвращаешься в место, которое принадлежит тебе, в рай. Для меня ты будешь вечно живым. Покойся с миром», — написал дель Потро в своём «твиттере».
О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Дель Потро в августе перенёс третью операцию на колене.
Марат Сафин — о Диего Марадоне: покойся с миром, гений-легенда
Рекомендуем вам
- 26 ноября 2020
-
12:40
-
11:33
-
10:40
-
09:34
-
00:59
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:43
-
19:32
-
19:08
-
18:30
-
16:20
-
15:13
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:16
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
-
19:03
-
18:28
-
17:59
-
16:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам