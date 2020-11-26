Хуан-Мартин дель Потро — Диего Марадоне: для меня ты будешь вечно живым

Чемпион Открытого чемпионата США 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на известие о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Я чувствую, что ты возвращаешься в место, которое принадлежит тебе, в рай. Для меня ты будешь вечно живым. Покойся с миром», — написал дель Потро в своём «твиттере».

О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Дель Потро в августе перенёс третью операцию на колене.