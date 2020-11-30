У Джоковича лучший за 10 лет процент побед на тай-брейках
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович за последние 10 лет одержал 65,38% на тай-брейках. Это лучший показатель среди всех игроков за это время.
Топ-10 теннисистов, наиболее успешных по этому показателю с 2011 по 2020 год, выглядит так:
1. Новак Джокович (Сербия) – 65,38%;
2. Энди Маррей (Великобритания) – 64,62%;
3. Роджер Федерер (Швейцария) – 64,29%;
4. Милош Раонич (Канада) – 61,88%;
5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 60,71%;
6. Рафаэль Надаль (Испания) – 60,48% (7 из 11);
7. Джон Изнер (США) – 60,24% (7 из 11);
8. Стэн Вавринка (Швейцария) – 59,52% (7 из 11);
9. Ник Кирьос (Австралия) – 58,95% (15 из 24);
10. Ришар Гаске (Франция) – 58,82% (13 из 21)
Учитывались только игроки, на счету которых минимум 100 тай-брейков.
У Джоковича лучший за последние 10 лет процент побед в ATP
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
07:14
-
00:54
- 29 ноября 2020
-
23:56
-
23:23
-
22:09
-
21:33
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
-
09:58
-
01:01
-
00:20
- 28 ноября 2020
-
23:16
-
21:20
-
19:51
-
18:10
-
17:33
-
16:59
-
16:08
-
14:07
-
11:53
-
10:32
-
09:27
-
08:09
- 27 ноября 2020
-
23:33
-
20:46
-
19:27
-
15:16
-
12:34
-
12:09
-
11:30
-
10:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам