У Джоковича лучший за 10 лет процент побед на тай-брейках

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович за последние 10 лет одержал 65,38% на тай-брейках. Это лучший показатель среди всех игроков за это время.



Топ-10 теннисистов, наиболее успешных по этому показателю с 2011 по 2020 год, выглядит так:

1. Новак Джокович (Сербия) – 65,38%;

2. Энди Маррей (Великобритания) – 64,62%;

3. Роджер Федерер (Швейцария) – 64,29%;

4. Милош Раонич (Канада) – 61,88%;

5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 60,71%;

6. Рафаэль Надаль (Испания) – 60,48% (7 из 11);

7. Джон Изнер (США) – 60,24% (7 из 11);

8. Стэн Вавринка (Швейцария) – 59,52% (7 из 11);

9. Ник Кирьос (Австралия) – 58,95% (15 из 24);

10. Ришар Гаске (Франция) – 58,82% (13 из 21)

Учитывались только игроки, на счету которых минимум 100 тай-брейков.