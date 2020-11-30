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У Джоковича лучший за 10 лет процент побед на тай-брейках

У Джоковича лучший за 10 лет процент побед на тай-брейках
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович за последние 10 лет одержал 65,38% на тай-брейках. Это лучший показатель среди всех игроков за это время.

Топ-10 теннисистов, наиболее успешных по этому показателю с 2011 по 2020 год, выглядит так:

1. Новак Джокович (Сербия) – 65,38%;
2. Энди Маррей (Великобритания) – 64,62%;
3. Роджер Федерер (Швейцария) – 64,29%;
4. Милош Раонич (Канада) – 61,88%;
5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 60,71%;
6. Рафаэль Надаль (Испания) – 60,48% (7 из 11);
7. Джон Изнер (США) – 60,24% (7 из 11);
8. Стэн Вавринка (Швейцария) – 59,52% (7 из 11);
9. Ник Кирьос (Австралия) – 58,95% (15 из 24);
10. Ришар Гаске (Франция) – 58,82% (13 из 21)

Учитывались только игроки, на счету которых минимум 100 тай-брейков.

У Джоковича лучший за последние 10 лет процент побед в ATP
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