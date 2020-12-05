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Гантухова назвала турнир, где, по её мнению, шансы С. Уильямс на 24-й трофей ТБШ выше

Гантухова назвала турнир, где, по её мнению, шансы С. Уильямс на 24-й трофей ТБШ выше
Теннис / WTA 0

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова сообщила, где, по её мнению, американка Серена Уильямс сможет выиграть 24-й трофей на турнирах «Большого шлема».

«Каждый раз, когда Серена участвует в турнире, у неё есть шанс. Я думаю, что её перспективы на Открытом чемпионате Австралии выглядят более предпочтительными, потому что там она будет находиться вдали от того давления, которое она испытывает на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. И, таким образом, она сможет целиком сосредоточиться на своей игре.

Думаю, нет более подходящего места для неё, чем Мельбурн, чтобы наконец прийти к этому достижению (выиграть 24-й трофей на турнирах «Большого шлема». — Прим. ред.). Надеюсь, она сможет туда попасть», — приводит слова Гантуховой Tennis Head.

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