Кузнецов: не исключал, что возвращение займёт пять лет

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал о возвращении в спорт после длительной паузы. По итогам минувшего сезона 29-летний уроженец Тулы был номинирован на премию АТР «Возвращение года».



«Был почти уверен, что вернусь. Не был уверен только, сколько времени это займет. Не исключал, что это может занять больше трех лет, может быть, даже пять лет.



В то же время не был уверен, что через пять лет у меня будет мотивация вернуться, но где-то внутри себя надеялся и верил, что смогу вернуться и всё это лишь вопрос времени", — цитирует Кузнецова официальный сайт АТР.



Андрей Кузнецов не выходил на корт с января 2018 года из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского. В начале августа стало известно, что Андрей выступит на турнире в Праге (Чехия). В семи матчах, проведённых в 2020 году, 29-летний россиянин одержал три победы.

Россиянин Кузнецов претендует на награду ATP «Возвращение года»