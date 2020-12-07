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Петра Квитова: после нападения я могла больше никогда не сыграть в теннис

Петра Квитова: после нападения я могла больше никогда не сыграть в теннис
Теннис / WTA 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о возвращении на корт после нападения, пережитого через 4 месяца после Игр. Грабитель нанёс теннисистке серьёзную травму рабочей левой руки – повредил сухожилия и нервы.

«Каждый день, когда восходит солнце, я думаю: «Ух ты, как красиво». Люблю быть со своими близкими, семьёй, друзьями. Снова играть в теннис, соревноваться на самых больших стадионах мира с самыми сильными соперниками, с аплодирующими зрителями, со всей этой атмосферой — это действительно что-то невероятное.

После нападения я боролась за то, чтобы снова играть в теннис. И выход в финал «Большого шлема» на Australian Open, полуфинал «Ролан Гаррос» очень много для меня значит.

Мне нужно быть очень осторожной с рукой. Операция заняла целую вечность. А потом… Была небольшая вероятность – 5-10%, – что я больше никогда не смогу играть в теннис. К счастью, доктор мне этого не сказал. Только потом, когда я уже снова играла. Я ему очень благодарна за это (смеётся).

Это помогло мне сохранить позитивный настрой. Да, у меня были проблемы с шрамами, с подвижностью пальцев и так далее. Но мотивация и желание играть были намного сильнее.

Я очень много работала, чтобы подготовиться к возвращению не только физически, но и морально. Это было очень тяжело, и мне потребовалось некоторое время. И сейчас иногда всё еще не так здорово, но я постепенно улучшаю свою игру», — приводит слова Квитовой Olympic Channel.

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