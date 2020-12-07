Петра Квитова: после нападения я могла больше никогда не сыграть в теннис

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о возвращении на корт после нападения, пережитого через 4 месяца после Игр. Грабитель нанёс теннисистке серьёзную травму рабочей левой руки – повредил сухожилия и нервы.
«Каждый день, когда восходит солнце, я думаю: «Ух ты, как красиво». Люблю быть со своими близкими, семьёй, друзьями. Снова играть в теннис, соревноваться на самых больших стадионах мира с самыми сильными соперниками, с аплодирующими зрителями, со всей этой атмосферой — это действительно что-то невероятное.
После нападения я боролась за то, чтобы снова играть в теннис. И выход в финал «Большого шлема» на Australian Open, полуфинал «Ролан Гаррос» очень много для меня значит.
Мне нужно быть очень осторожной с рукой. Операция заняла целую вечность. А потом… Была небольшая вероятность – 5-10%, – что я больше никогда не смогу играть в теннис. К счастью, доктор мне этого не сказал. Только потом, когда я уже снова играла. Я ему очень благодарна за это (смеётся).
Это помогло мне сохранить позитивный настрой. Да, у меня были проблемы с шрамами, с подвижностью пальцев и так далее. Но мотивация и желание играть были намного сильнее.
Я очень много работала, чтобы подготовиться к возвращению не только физически, но и морально. Это было очень тяжело, и мне потребовалось некоторое время. И сейчас иногда всё еще не так здорово, но я постепенно улучшаю свою игру», — приводит слова Квитовой Olympic Channel.
- 7 декабря 2020
-
20:53
-
16:06
-
15:52
-
15:02
-
14:31
-
14:05
-
13:42
-
12:36
-
11:14
-
10:20
-
09:00
- 6 декабря 2020
-
23:22
-
22:00
-
19:08
-
17:11
-
15:50
-
15:27
-
14:56
-
13:55
-
12:58
-
11:49
-
10:26
-
00:23
- 5 декабря 2020
-
23:38
-
21:35
-
20:06
-
16:37
-
10:18
-
08:16
-
06:30
- 4 декабря 2020
-
21:01
-
20:28
-
17:58
-
16:45
-
15:56