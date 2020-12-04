«Тарелка взорвалась прямо в руках». Как несчастные случаи разрушают карьеры игроков

После проблем с микроволновкой у американской теннисистки не сгибается мизинец. Из-за травм вне корта Бушар и Серена тоже долго не играли.

Травмы во время матчей и тренировок для теннисистов не редкость. Куда обиднее получить повреждение вне корта. В истории было немало примеров, когда несчастный случай разрушал карьеру игрока. Впрочем, некоторым удавалось восстановиться и даже вернуться на прежний уровень. Вот и американка Коко Вандевей сейчас пытается вернуться в тур после нелепой бытовой травмы.

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Полуфиналистка Australian Open и US Open – 2017 Коко Вандевей летом этого года провела огромное количество матче в рамках командного чемпионата WTT и набрала потрясающую форму к рестарту сезона. Однако через два дня после окончания соревнования с теннисисткой произошёл несчастный случай, про который она не хотела рассказывать в течение нескольких месяцев: «Я пыталась скрыть эту историю, так как всё это очень странно. Я хотела разогреть суп в микроволновке, но выяснилось, что миска не предназначена для этого. В итоге тарелка взорвалась прямо в моих руках — осколок повредил на моём мизинце нерв и два сухожилия. Уже несколько месяцев я пытаюсь восстанавливаюсь, а вскоре мне предстоит операция. В настоящее время моя главная задача — заставить мизинец сгибаться. Пока всё что я делаю – безрезультатно».

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К сожалению, таких трагических историй, когда травмы вне корта прерывали карьеру теннисиста на время или даже навсегда, было много. Несчастный случай в своё время произошёл и со знаменитой Сереной Уильямс. Выиграв Уимблдон-2010, Серена через несколько дней отправилась отмечать свою победу в одном из мюнхенских ресторанов. В какой-то момент американка наступила на разбитый бокал и порезала ступни обеих ног. В Германии ей оказали первую помощь, а уже в Лос-Анджелесе провели операцию на сухожилии правой ноги. Уильямс приступила к тренировкам, но вскоре снова надорвала повреждённое сухожилие. После этого ей была сделана повторная операция. В феврале-2011 теннисистка планировала начать интенсивные тренировки, однако у неё выявили тромбоэмболию лёгочной артерии. На восстановление потребовалось ещё несколько месяцев. В итоге Серена вернулась только к Уиблдону-2011.

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Порезы обеих рук и даже лица получил итальянец Стефано Травалья в результате несчастного случая, который произошёл с ним в доме родителей в 2011 году. Теннисист спускался по лестнице, оступился, полетел вниз, выбил стекло у входной двери и получил многочисленные порезы. Больше всего пострадала рабочая правая рука. Кровь шла так интенсивно, что всю дорогу до больницы отец держал пережатой его артерию, боясь, что сын умрёт от потери крови. Игроку была сделана операция, через полгода он приступил к тренировкам, но четыре пальца из пяти потеряли чувствительность. Сейчас Стефано 28 лет, и именно в этом сезоне он поднялся на рекордное для себя 70-е место в рейтинге.

Финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар рассчитывала хорошо выступить на US Open-2015. Она играла во всех трёх разрядах. Канадская теннисистка после одного из победных матчей отправилась в физиокабинет, чтобы принять ванну со льдом, но поскользнулась на только что помытом полу и ударилась головой о кафельный пол. В итоге Бушар отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Теннисистка пропустила из-за этой травмы несколько турниров и в итоге подала на организаторов US Open иск в суд, который через несколько лет выиграла.

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Американец литовского происхождения Витас Герулайтис, выигравший Australian Open в 1977 году, был любимцем среди своих коллег и соперников. Всегда весёлый, неунывающий, с отличным чувством юмора – одним словом душа компании. И когда в сентябре 1994 года теннисный мир узнал, что Витас найден мёртвым, находясь в гостях у своего друга, никто не мог поверить в случившееся. Оказалось, что из-за неисправного нагревателя бассейна теннисист задохнулся угарным газом, который просочился в спальню, где заснул Герулайтис. На похоронах Витаса присутствовал весь цвет тенниса того времени – Макинрой, Борг, Эверт, Билли-Джин Кинг и другие.

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Австриец Томас Мустер всегда славился выступлениями на грунте, но и на харде у него были яркие победы. В марте 1989 года он вышел в финал «Мастерса» в Майами и должен был играть с первой ракеткой мира Иваном Лендлом. После полуфинала Мустер вместе с тренером и работницей турнира по пути в гостиницу решили заехать в магазин. После остановки Мустер пошёл доставать из багажника сумку, и в этот момент в машину врезался другой автомобиль, управляемый пьяным водителем. От мощного удара машина отскочила и ударила Томаса в левое колено. Врачи диагностировали разрыв двух связок. В Австрии теннисисту была сделана операция, но дальнейшая карьера была под вопросом. И тогда тот самый тренер Мустера, с которым он был во Флориде, соорудил теннисисту специальное кресло, на котором он мог тренироваться сидя. В итоге Томас вернулся, стал первой ракеткой мира, выиграл «Ролан Гаррос» и несколько «Мастерсов», включая тот самый Майами, но только через 8 лет.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» US Open.

Трагедия, которая случилась с Моникой Селеш, произошла на стадионе, но она никак не была связана с ходом матча. 30 апреля 1993 года на турнире в Гамбурге при смене сторон на корт выбежал немецкий безработный Гюнтер Пархе и ударил 19-летнюю теннисистку ножом в спину. Рана оказалась сама по себе не опасной – нож вошёл в тело на полтора сантиметра. Гораздо серьёзнее оказалась для Селеш психологическая травма. Моника после этого случая ушла в себя, впала в депрессию, закрылась в своём доме и ни с кем не хотела общаться. Прошло 28 месяцев, прежде чем она вернулась в тур. Если до этой трагедии Моника выиграла 8 турниров «Большого шлема», то после возвращения – всего один. Тем не менее, Селеш стала примером для многих спортсменов, как человек, способный не просто пережить трагедию, но и стать после этого ещё сильнее.

Пережила нападение на корте, депрессию и победила. Как сейчас выглядит Моника Селеш Моника Селеш в 90-е завоевала 9 титулов на турнирах «Большого шлема», боролась со страхами и лишним весом. Теперь она в отличной форме.

Нападение с ножом пережила и чешка Петра Квитова. Злоумышленник напал на теннисистку в её собственном доме. В дверь к теннисистке позвонил неизвестный, представился работником коммунальных служб, а когда она открыла дверь, пригрозил ей ножом и стал требовать деньги. Защищаясь, Петра получила ранение своей рабочей левой руки. У неё были повреждены сухожилия всех пяти пальцев, а также нервы на указательном и мизинце. Теннисистке была сделана сложнейшая операция, после чего она очень долго работала над тем, чтобы к ней вернулась чувствительность пальцев. Квитова возобновила выступления спустя пять месяцев после трагедии, а через год уже была обладательницей двух титулов, включая Санкт-Петербург-2018.

ПетрАград. После трагического инцидента Квитова выиграла свой второй титул Петра Квитова, одержав блестящую победу в финале турнира в граде Петра, завоевала свой второй трофей после вынужденного перерыва в карьере.

Это лишь самые громкие истории, когда с теннисистами происходили несчастные случаи вне корта. Бывают и незначительные, а иногда и курьёзные повреждения. Например, француз Гаэль Монфис накануне Australian Open-2020, играя на компьютерной приставке, от досады ударил рукой о край кровати и повредил запястье так, что оно распухло и теннисист даже думал, не сняться ли ему с соревнований. Но, к счастью, всё обошлось.