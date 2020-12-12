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Даниил Медведев поделился новым видео с тренировочного процесса

Даниил Медведев поделился новым видео с тренировочного процесса
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев продолжает подготовку к сезону. Об этом уроженец Москвы сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео с тренировочного корта.

«Закончил первую неделю», — подписал видео Медведев.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Даниила Медведева.

В 2020 году 24-летний Даниил одержал победы на двух турнирах — на «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.

В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Даниил Медведев начал подготовку к сезону
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