Даниил Медведев поделился новым видео с тренировочного процесса

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев продолжает подготовку к сезону. Об этом уроженец Москвы сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео с тренировочного корта.



«Закончил первую неделю», — подписал видео Медведев.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Даниила Медведева.

В 2020 году 24-летний Даниил одержал победы на двух турнирах — на «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.



В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.