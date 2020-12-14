Рафаэль Надаль сыграет на Australian Open — 2021

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Ожидается, что турнир начнётся 8 февраля. Теннисисты, которые прибудут в Мельбурн на Australian Open, будут вынуждены провести две недели на карантине.

«Рафа подтвердил, что отправится в Мельбурн и сыграет на Australian Open», — приводит слова менеджера Надаля Бенито Перес-Барбадильо The Age.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Нынешний сезон Надаь завершил на второй строчке рейтинга ATP.