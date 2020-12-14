«Как будто ты вышла замуж». Подписчики оценили новое фото Арины Соболенко

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» своё новое фото.

«Ну здравствуй, понедельник», — подписала снимок Соболенко.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко

Подписчикам понравилось фото теннисистки. В частности, были размещены такие комментарии:

«Как будто ты вышла замуж».

«Очаровашка!»

«Ты так прекрасна!»

«Милая и красивая».

«Опять очень красивое фото!»

«Очень нежно!»

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).

«Какая есть. Всем нравиться не хочу». Арина Соболенко опубликовала новое фото