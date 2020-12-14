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«Как будто ты вышла замуж». Подписчики оценили новое фото Арины Соболенко

«Как будто ты вышла замуж». Подписчики оценили новое фото Арины Соболенко
Теннис / WTA 0

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» своё новое фото.

«Ну здравствуй, понедельник», — подписала снимок Соболенко.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко

Подписчикам понравилось фото теннисистки. В частности, были размещены такие комментарии:

«Как будто ты вышла замуж».
«Очаровашка!»
«Ты так прекрасна!»
«Милая и красивая».
«Опять очень красивое фото!»
«Очень нежно!»

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).

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