«Как будто ты вышла замуж». Подписчики оценили новое фото Арины Соболенко

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» своё новое фото.
«Ну здравствуй, понедельник», — подписала снимок Соболенко.
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко
Подписчикам понравилось фото теннисистки. В частности, были размещены такие комментарии:
«Как будто ты вышла замуж».
«Очаровашка!»
«Ты так прекрасна!»
«Милая и красивая».
«Опять очень красивое фото!»
«Очень нежно!»
Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).
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