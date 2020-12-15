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Рафаэль Надаль назвал своего любимого футболиста

Рафаэль Надаль назвал своего любимого футболиста
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, кого считает своим любимым футболистом.

«Это по-настоящему непростой вопрос, но по тому, что я видел, думаю, это Роналдо. Я не назову Криштиану Роналду или Месси, которые очень хороши, а выберу именно Роналдо. Он был невероятным футболистом и чудесным парнем.

Он всегда был очень хорош, но до той травмы Роналдо был просто выдающимся игроком. Он был потрясающим футболистом. Я встречался с ним, когда он был на пике карьеры. В то время мой дядя играл за «Барселону», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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