Рафаэль Надаль назвал своего любимого футболиста

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, кого считает своим любимым футболистом.
«Это по-настоящему непростой вопрос, но по тому, что я видел, думаю, это Роналдо. Я не назову Криштиану Роналду или Месси, которые очень хороши, а выберу именно Роналдо. Он был невероятным футболистом и чудесным парнем.
Он всегда был очень хорош, но до той травмы Роналдо был просто выдающимся игроком. Он был потрясающим футболистом. Я встречался с ним, когда он был на пике карьеры. В то время мой дядя играл за «Барселону», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
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