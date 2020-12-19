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Бресник, тренировавший Тима 17 лет, требует у теннисиста $ 550 тыс.

Бресник, тренировавший Тима 17 лет, требует у теннисиста $ 550 тыс.
Теннис / ATP 0
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В Вене (Австрия) состоялось очередное заседание по делу о финансовом споре между третьей ракеткой мира Домиником Тимом и его бывшим тренером Гюнтером Бресником. В ходе слушания стало известно, что 59-летний специалист требует у бывшего подопечного более $ 550 тыс., сообщает Kurier.

Гюнтер считает, что по-прежнему может рассчитывать на процент от дохода Тима от спонсорских контрактов. Главным аргументом Бресника является тот факт, что Доминик подписывал соглашения с известными брендами, ещё будучи его подопечным.

Бресник тренировал Тима с самого его детства – вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе.

В конце 2018 года стало известно, что Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу – Бресник стал его менеджером.

В марте 2019 года Бресник окончательно покинул команду теннисиста – его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка. С тех пор Тим и Бресник неоднократно критически отзывались друг о друге в СМИ.

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