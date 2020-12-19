Бресник, тренировавший Тима 17 лет, требует у теннисиста $ 550 тыс.

В Вене (Австрия) состоялось очередное заседание по делу о финансовом споре между третьей ракеткой мира Домиником Тимом и его бывшим тренером Гюнтером Бресником. В ходе слушания стало известно, что 59-летний специалист требует у бывшего подопечного более $ 550 тыс., сообщает Kurier.
Гюнтер считает, что по-прежнему может рассчитывать на процент от дохода Тима от спонсорских контрактов. Главным аргументом Бресника является тот факт, что Доминик подписывал соглашения с известными брендами, ещё будучи его подопечным.
Бресник тренировал Тима с самого его детства – вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе.
В конце 2018 года стало известно, что Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу – Бресник стал его менеджером.
В марте 2019 года Бресник окончательно покинул команду теннисиста – его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка. С тех пор Тим и Бресник неоднократно критически отзывались друг о друге в СМИ.
- 19 декабря 2020
-
11:33
-
11:15
-
08:23
-
06:39
-
00:43
- 18 декабря 2020
-
22:38
-
18:40
-
16:26
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:39
-
11:39
-
11:13
-
10:19
-
10:17
-
10:09
-
09:27
-
00:27
- 17 декабря 2020
-
23:50
-
21:25
-
20:10
-
16:11
-
15:38
-
15:18
-
15:01
-
14:45
-
14:16
-
13:06
-
12:02
-
11:05
-
10:19
-
09:02
-
00:17
- 16 декабря 2020
-
23:42