Бресник, тренировавший Тима 17 лет, требует у теннисиста $ 550 тыс.

В Вене (Австрия) состоялось очередное заседание по делу о финансовом споре между третьей ракеткой мира Домиником Тимом и его бывшим тренером Гюнтером Бресником. В ходе слушания стало известно, что 59-летний специалист требует у бывшего подопечного более $ 550 тыс., сообщает Kurier.



Гюнтер считает, что по-прежнему может рассчитывать на процент от дохода Тима от спонсорских контрактов. Главным аргументом Бресника является тот факт, что Доминик подписывал соглашения с известными брендами, ещё будучи его подопечным.



Бресник тренировал Тима с самого его детства – вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе.



В конце 2018 года стало известно, что Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу – Бресник стал его менеджером.



В марте 2019 года Бресник окончательно покинул команду теннисиста – его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка. С тех пор Тим и Бресник неоднократно критически отзывались друг о друге в СМИ.

«Не страдает ли Бресник манией величия?» Тим ответил на дерзкое заявление бывшего тренера