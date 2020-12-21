Петра Квитова признана лучшей теннисисткой Чехии 2020 года

Восьмая ракетка мира Петра Квитова признана лучшей теннисисткой Чехии по итогам 2020 года. В завершившемся сезоне она не выиграла ни одного турнира. Петра дошла до финала в Дохе, до полуфинала в Брисбене и на Открытом чемпионате Франции.

«Для меня большая честь получить награду лучшей теннисистки Чехии по итогам года. Окончание непростого года получилось очень приятным», — написала Квитова в своём «инстаграме».

Фото Петры Квитовой с наградой доступны в «инстаграме» теннисистки.

Квитова является двукратной победительницей Уимблдона. Всего за карьеру она завоевала 27 титулов. Петра в третий раз была признана лучшей теннисисткой Чехии по итогам года. Ранее она получила эту награду в 2011 и 2014 годах.

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