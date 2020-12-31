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Веснина определилась, с кем будет выступать в паре после возобновления карьеры

Веснина определилась, с кем будет выступать в паре после возобновления карьеры
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Елена Веснина, не игравшая на профессиональном уровне с 2018 года, определилась с новым партнёром по выступлениям в паре. Самые большие победы, в том числе и золотую медаль Олимпийских игр, она завоевала в дуэте с Екатериной Макаровой, которая завершила карьеру в начале 2020 года.

«Раскрою вам секрет, что мы договорились начало сезона играть с Верой Звонарёвой. Но пока из-за того, что календарь ещё не раскрыт для всех нас, непонятно, на каких турнирах. Но думаем начать после Australian Open», — сообщила Веснина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.

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