Веснина — о работе комментатором: не люблю делать что-то несерьёзно

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Елена Веснина рассказала об опыте работы спортивным комментатором.
«На самом деле мне было очень интересно попробовать себя в этой роли. Это был очень интересный опыт. Мне, конечно, нужно ещё очень много учиться и работать над тем, чтобы стать хорошим комментатором – если я когда-нибудь захочу этим заниматься профессионально. Просто я не люблю делать что-то несерьёзно. Характер максималистки мне не даёт расслабиться. Поэтому я старалась готовиться к каждому матчу, я смотрела статистику, результаты на протяжении всего сезона. И мне это было интересно.
Анна Владимировна Дмитриева после каждого матча, который я комментировала, писала мне сообщение в поддержку, что у меня хорошо получается, где-то давала какие-то советы, направляла меня. Для меня это было очень ценно", — сообщила Веснина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.
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