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Канадцы Поспишил и Раонич снялись с турнира в Делрэй-Бич

Канадцы Поспишил и Раонич снялись с турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP 0

Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Милош Раонич снялись с турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), сообщает Entry Lists Updates в "Твиттере".

Раонича на турнире заменит 21-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри, Поспишила — Джи-Сун Нам из Южной Кореи.

Турнир стартует завтра, 5 января, и завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составит $ 350 тыс.

Энди Маррей, Даниэль Эванс и несколько других теннисистов снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Открытый чемпионат Австралии. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Маррей и Эванс снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Australian Open
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