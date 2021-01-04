Канадцы Поспишил и Раонич снялись с турнира в Делрэй-Бич

Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Милош Раонич снялись с турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), сообщает Entry Lists Updates в "Твиттере".
Раонича на турнире заменит 21-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри, Поспишила — Джи-Сун Нам из Южной Кореи.
Турнир стартует завтра, 5 января, и завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составит $ 350 тыс.
Энди Маррей, Даниэль Эванс и несколько других теннисистов снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Открытый чемпионат Австралии. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
- 4 января 2021
-
19:43
-
19:03
-
14:15
-
12:13
-
11:16
-
10:09
-
09:03
-
00:59
- 3 января 2021
-
20:49
-
20:19
-
17:41
-
17:06
-
16:40
-
16:07
-
12:53
-
11:10
-
10:07
-
09:01
- 2 января 2021
-
22:11
-
13:25
-
12:56
-
11:06
-
10:19
-
09:00
- 31 декабря 2020
-
18:23
-
18:08
-
17:04
-
16:46
-
16:16
-
15:57
-
15:15
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
10:30