Даниил Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона
Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев считает победу в финале ATP Finals главным успехом прошлого сезона.
«Если мне нужно выбрать свою лучшую победу в 2020 году, то это будет финальный матч Итогового турнира АТР с Домиником Тимом. Я играл за один из самых важных титулов в карьере, и результат оказался впечатляющим», — цитирует Медведева Tennis World USA.
На протяжении Итогового турнира АТР 2020 года Медведев поочерёдно обыграл весь топ-3 мирового рейтинга. Первую ракетку мира Новака Джоковича он переиграл на групповом этапе (6:3, 6:3), сильнее второго номера рейтинга АТР Рафаэля Надаля он оказался в полуфинале (3:6, 7:6 (7:4), 6:3), а третьего сеяного Доминика Тима обыграл в финале — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?
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