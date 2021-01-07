Феррер объяснил, почему прекратил сотрудничество со Зверевым

Бывшая третья ракетка мира Давид Феррер объяснил, почему решил прекратить сотрудничество с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«В конце года нужно было принять решение. Я поговорил с Сашей и сказал, что предпочту не продолжать сотрудничество в новом сезоне. Не из-за чего-то конкретного, просто это было не вовремя. Между нами абсолютно ничего не произошло, всё по-прежнему хорошо. Во время тех нескольких месяцев нашего сосуществования всё было идеально.



Пандемия коронавируса немного отталкивает тебя назад, к тому же я являюсь директором Кубка графа Годо, что занимает много времени. Конечно, моя семья гораздо важнее всего этого, и есть много вещей, на которых мне бы хотелось сфокусироваться в первую очередь. Мы думали, что это подходящий момент, но это было не так», — приводит слова Феррера Punto de Break.