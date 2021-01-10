Джокович недоволен тем, что он и другие топы получат привилегии на карантине в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович остался недоволен решением Tennis Australia об индивидуальных условиях карантина, которые федерация предоставила ему и ещё пяти топовым игрокам перед Открытым чемпионатом Австралии.
Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин будет проходить в Аделаиде, где параллельно также проведут выставочный турнир с их участием.
Как сообщает Marca, Джокович не оценил такие поблажки и рассматривает вариант с отказом от них — уроженец Белграда может отправиться в Мельбурн и пройти карантин на общих условиях.
Другие теннисисты, которые будут проходить карантин в Аделаиде: Серена Уильямс (США), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония).
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