Джокович недоволен тем, что он и другие топы получат привилегии на карантине в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович остался недоволен решением Tennis Australia об индивидуальных условиях карантина, которые федерация предоставила ему и ещё пяти топовым игрокам перед Открытым чемпионатом Австралии.



Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин будет проходить в Аделаиде, где параллельно также проведут выставочный турнир с их участием.



Как сообщает Marca, Джокович не оценил такие поблажки и рассматривает вариант с отказом от них — уроженец Белграда может отправиться в Мельбурн и пройти карантин на общих условиях.

Другие теннисисты, которые будут проходить карантин в Аделаиде: Серена Уильямс (США), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония).