«Шейх из России». Карен Хачанов показал новое фото из Дубая
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новое фото из Дубая (ОАЭ) в своём «инстаграме».
«Шейх из России», — подписал снимок Карен.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.
Ранее «шейхом из России» Хачанова назвал бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, оценивший новый имидж Карена.
24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков. В ноябре Хачанов сдал положительный тест на коронавирус, а в начале декабря благополучно вернулся к тренировкам.
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