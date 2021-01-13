Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).



«Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине — титулу первой ракетки мира», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Беларуси.



Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.



Напомним, в решающем матче соревнований Соболенко в двух партиях обыграла представительницу России Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.

Видеообзор победы Соболенко над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби