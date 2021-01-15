Карен Хачанов: приземлились в Мельбурне!

Российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что прибыл в Мельбурн (Австралия), где 8 февраля стартует первый турнир «Большого шлема» 2021 года — Открытый чемпионат Австралии.
«Приземлились в Мельбурне!» — написал Хачанов и добавил хештег «Australian Open».
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.
Карен также вошёл состав участников турнира ATP в Мельбурне, который пройдёт с 31 января по 6 февраля. В календаре ATP эти соревнования заменили турнир в Аделаиде.
24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Его лучшим достижением в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков. В ноябре Хачанов сдал положительный тест на коронавирус, а в начале декабря благополучно вернулся к тренировкам.
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