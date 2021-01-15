Соуза не вылетел в Австралию по личным обстоятельствам, но всё ещё надеется сыграть на AO
Португальский теннисист Жоау Соуза не вылетел в Мельбурн (Австралия) рейсом от организаторов Открытого чемпионата Австралии, но по-прежнему надеется выступить на турнире, сообщает Bola Amarela.
По данным источника, причиной послужили личные обстоятельства. У Соузы остаётся возможность добраться в Австралию самостоятельно, отбыть двухнедельный карантин и выступить на первом турнире «Большого шлема» 2021 года. Сообщается, что в качестве запасного варианта на случай пропуска AO-2021, португалец заявился на челленджер в Анталье (Турция).
Соуза не выступал на челленджерах, а также не пропускал основные сетки турниров «Большого шлема» с 2013 года.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
Эффектная подруга Томича поздравила его с выходом на Australian Open
«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом
Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
18:00
-
17:33
-
15:25
-
14:39
-
13:22
-
12:12
-
11:19
-
11:03
-
10:15
- 14 января 2021
-
22:48
-
22:22
-
21:40
-
20:19
-
19:31
-
16:37
-
14:25
-
13:35
-
12:49
-
11:59
-
11:25
-
09:54
-
01:00
-
00:31
- 13 января 2021
-
23:56
-
22:50
-
20:48
-
20:24
-
18:25
-
17:57
-
16:22
-
16:13
-
15:21
-
14:59
-
14:47
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам