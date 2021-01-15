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Соуза не вылетел в Австралию по личным обстоятельствам, но всё ещё надеется сыграть на AO

Соуза не вылетел в Австралию по личным обстоятельствам, но всё ещё надеется сыграть на AO
Теннис / Australian Open 2021 0

Португальский теннисист Жоау Соуза не вылетел в Мельбурн (Австралия) рейсом от организаторов Открытого чемпионата Австралии, но по-прежнему надеется выступить на турнире, сообщает Bola Amarela.

По данным источника, причиной послужили личные обстоятельства. У Соузы остаётся возможность добраться в Австралию самостоятельно, отбыть двухнедельный карантин и выступить на первом турнире «Большого шлема» 2021 года. Сообщается, что в качестве запасного варианта на случай пропуска AO-2021, португалец заявился на челленджер в Анталье (Турция).

Соуза не выступал на челленджерах, а также не пропускал основные сетки турниров «Большого шлема» с 2013 года.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.

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