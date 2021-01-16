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Подвергшаяся изолиции в Австралии Путинцева показала видео, где по её номеру бегает мышь

Подвергшаяся изолиции в Австралии Путинцева показала видео, где по её номеру бегает мышь
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева разместила на своей официальной странице в «Твиттере» видеозапись, на которой видно, как по её номеру бегает мышь.

«Уже 2 часа пытаюсь поменять комнату! И никто не пришёл на помощь из-за ситуации с карантином», — подписала видео Путинцева.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Путинцевой в «Твиттере».

«Я не понимаю, почему нам никто не сообщил, что, если тест на коронавирус хотя бы одного человека на борту покажет положительный результат, изолироваться должны будут все. Я бы дважды подумала, прежде чем лететь сюда», — написала Юлия немного ранее.

Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.

Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

Выяснилось, из-за кого 23 теннисиста проведут карантин в полной изоляции
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