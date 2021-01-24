«Никогда не думала, что буду так счастлива пылесосу». Кузнецова показала карантинные будни

Российская теннисистка Светлана Кузнецова разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором она производит уборку в своём номере.



«Никогда не думала, что буду так счастлива пылесосу», — написала Кузнецова.

Фото: https://www.instagram.com/svetlanak27/

Напомним, все теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в Australian Open, были вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.



Более 70 игроков оказались на жёстком 14-дневном карантине без возможности тренироваться после того, как у пассажиров рейсов, на которых они добирались в Мельбурн, был обнаружен коронавирус.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.